Zanetti: “Porto? Grande rispetto. L’Inter può fare bene, speriamo di essere in forma”

“Abbiamo grande rispetto per il Porto, se ha vinto il girone vuol dire che ha fatto bene. Conosco Conceiçao, ho visto la partita che hanno fatto con l'Atletico, hanno giocatori interessanti. È difficile creare situazioni d'attacco contro la squadra di Simeone e il Porto ha avuto tante occasioni: creano tanto, non sarà una sfida semplice. Noi possiamo fare bene, speriamo di essere in forma a febbraio. La sconfitta contro la Juventus? Quando fai parte di una squadra deve funzionare tutto. Stiamo prendendo troppi gol, dobbiamo lavorare tanto su quello. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, poi la partita si è complicata. Dobbiamo migliorare su tutto, per avere equilibrio e continuità. ”