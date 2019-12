Steven Zhang compie gli anni, l’Inter: “Ci sta accompagnando in un percorso importante, guidato…”

“È il secondo compleanno da Presidente dell’Inter per Steven Zhang. Ci sta accompagnando in un percorso importante, guidato da tre principi chiave: coraggio, ambizione e lavoro. Il nostro Club sta crescendo, dritto verso l’obiettivo: vincere, in campo e fuori. In una giornata così speciale vanno gli auguri al Presidente da parte di tutto il Club e di tutta la famiglia interista. #ForzaInter, sempre!“. È il messaggio di auguri che l’Inter ha recapitato al presidente Steven Zhang nel giorno del suo compleanno.