Il lungo post social di saluto verso l'intero ambiente Inter ha chiuso definitivamente l'avventura di Steven Zhang in nerazzurro. L'ormai ex proprietario del club di viale della Liberazione in questi minuti ha anche cambiato la bio di Instagram, rimuovendo la parola 'presidente'. Rimane un tocco di nerazzurro, con le due stelle e in fila i sette trofei vinti sotto la sua gestione.

"Been there, done that", ha scritto Zhang. Come a dire, 'ci sono stato, ho fatto questo', rivendicando i due Scudetti, le tre Supercoppe e le due Coppe Italia regalate ai tifosi dell'Inter anche grazie al suo lavoro. Un palmares di tutto rispetto, che lo colloca di fatto tra i presidenti più vincenti della storia del club. E per questo in molti gli saranno per sempre riconoscenti.