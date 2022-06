Zhang accoglie l’amico Lukaku, da Steven la prima chiamata. E dal 13 sarà ad Appiano

"L’ultima volta che Romelu si era affacciato davanti a un popolo adorante era il 23 maggio 2021: dalla Torre di San Siro la folla, tenuta fuori dalla stadio, acclamava il suo re diventato campione di Italia. Gli eventi successivi lasciavano pensare che mai e poi mai si sarebbe ripetuta una scena simile, e invece ieri, intorno alle 15, la Milano nerazzurra ha avuto uno strano déjà-vu: in alto nella sede milanese del Coni c’era sempre lui, il centravanti ora pentito che batte la mano sul cuore, e in basso una piccola marea radunatasi per cantare il suo nome. Figurarsi,poi, se qualcuno avrebbe immaginato quella confidenza tra presidente e giocatore via social, due amiconi sul terrazzo della sede", racconta La Gazzetta dello Sport.