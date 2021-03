Zhang, soldi per restare all’Inter: “C’è un fondo che non è affatto uscito di scena”

Suning sembra aver ormai scelto la strada del finanziamento. Una soluzione che permetterebbe a Zhang di restare in sella all'Inter

Suning sembra aver ormai scelto la strada del finanziamento. Una soluzione che permetterebbe a Zhang di ottenere quanto prima una somma ingente (attorno ai 250 milioni di euro) e restare in sella all'Inter, in attesa che passi la tempesta che ha colpito l'azienda di Nanchino. In questo scenario, i favoriti sembrano essere gli americani di Fortress. Ma, secondo il Corriere dello Sport, non è affatto tramontata l'opzione Bain Capital: