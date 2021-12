Cessione Inter? Zhang stizzito: Suning non vende. Casse e indice liquidità ok

Il presidente dell'Inter sarà a Milano per la Supercoppa ma non sta trattando con nessuno la cessione del club

"Zhang è già da qualche giorno negli Stati Uniti. È stato in California, nelle ultime ore si è spostato, presto raggiungerà l’Europa. I motivi del blitz americano sono strettamente privati (Steven ha studiato negli States), nulla hanno a che vedere con discorsi legati all’Inter. E ancor meno al futuro del club, che ora vive un periodo certamente più stabile, riflesso condizionato della situazione economicamente migliore anche del gruppo Suning. Giusto qualche riferimento, che aiuta a dipingere il quadro nerazzurro. L’Inter oggi non ha i problemi che aveva un anno fa di questi tempi, quando mancava la liquidità per gli stipendi. Oggi in cassa - dati dell’ultima trimestrale - ci sono 130 milioni di euro: ragionando per assurdo, e immaginando zero introiti dalle prossime sessioni di mercato, solo con queste risorse il club nerazzurro avrebbe energie sufficienti per scavallare questa stagione e arrivare al prossimo autunno", spiega La Gazzetta dello Sport.

INDICE - "L’Inter non è tra i club di Serie A che oggi sono in difficoltà con l’indice di liquidità. In linea generale, ragionando sul medio periodo, non si vedono problemi almeno per i prossimi due anni. E c’è sempre la possibilità, in caso di estrema necessità, di ricorrere al prestito di Oaktree attraverso Suning, di cui oggi l’Inter ha beneficiato per soli 75 milioni. Il che non significa che siano tutte rose e fiori, certo: la previsione di bilancio al prossimo 30 giugno è in miglioramento, ma si attesterà pur sempre intorno a un passivo di 100 milioni".