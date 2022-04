Zhang festeggia la vittoria dell’Inter nel derby sui social: “Milano siamo noi. Finale”

Il presidente nerazzurro ha condiviso con i suoi follower la gioia per la vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan

Un derby così vale la pena giocarlo e poi raccontarlo. Con i colori nerazzurri a fare da sfondo. Steven Zhang, presidente dell'Inter, la vittoria sul Milan in Coppa Italia l'ha raccontata utilizzando i colori della Curva Nord in una serata perfetta. Quella dei tre gol segnati che valgono la qualificazione nella finale della Coppa Italia dell'11 maggio, in attesa di scoprire quale sarà la prossima rivale.