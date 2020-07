Zidane: “Hakimi? È ancora un nostro calciatore, vedremo cosa succederà nelle prossime ore”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Getafe ha parlato di Achraf Hakimi, esterno marocchino che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con l’Inter: “Hakimi è un nostro calciatore, ma in questo momento può succedere di tutto. Ha disputato una buona stagione. Ma c’è la parte sportiva e la parte economica, e sappiamo come stanno le cose. Presto possono succedere delle cose, ma a me interessa la parte sportiva e domani abbiamo una partita. Non è il momento di parlarne, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Toccherà al club, al giocatore e all’allenatore scegliere. Verrà presa una decisione“.