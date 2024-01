Zielinski convocato per la Supercoppa. ANSA: “Deciderà se rinnovare o andare all’Inter”

Zielinski sembra a un passo dal passaggio all'Inter ma Mazzarri lo ha voluto convocare per la Supercoppa che si giocherà in Arabia Saudita nei prossimi giorni anche perché ha pochi centrocampisti a disposizione.

Il polacco potrebbe parlare anche in questa occasione con De Laurentiis e l'ANSA scrive: "Resta a Napoli solo Natan che fa lungo recupero dall'infortunio, mentre parte Zielinski che sembra a un passo dal passaggio all'Inter ma il tecnico ha voluto portare anche per la difficile situazione di pochi centrocampisti. Il polacco potrebbe avere in Arabia anche un definitivo dialogo con il presidente De Laurentiis per decidere se rinnovare il contratto, con il Napoli che chiede di scendere dai 3,5 milioni all'anno attuali e Zielinski che deciderà se rimanere o provare l'avventura a Milano".