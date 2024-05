Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, ha parlato così del suo interesse nell'acquisto delle quote di maggioranza dell'Inter: "Lasciatemi dire una cosa. Alcuni tifosi mi hanno chiesto perché io ho solo parlato, perché non ho fatto nulla per acquistare l’Inter. Ora che l’era Suning sta per finire, posso rivelarvi che capisco la frustrazione dei sostenitori. Ma la colpa non è mia. Io ho fatto due offerte per acquistare l’Inter nell’ultimo anno. Una è stata fatta a luglio, l’altra è stata presentata a novembre. I proprietari potevano parlare con me, ma questo purtroppo non è avvenuto e non so le ragioni. Ho molto rispetto per Steven Zhang, è arrivato dalla Cina e ha fatto un fantastico lavoro con l’Inter in Italia. Ho avuto l’impressione ci fosse la volontà di Zhang di vendere. Le mie due offerte erano supportate da una delle tre banche più importanti del mondo. Non posso rivelare quale. Forse i tifosi non possono capire che comprare un club di calcio non è come andare a comprare una bottiglia di latte, dove c’è il prezzo del cartellino e tu compri il prodotto.