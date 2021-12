Inter, Insigne per rinforzare lo zoccolo azzurro” Il rinnovo tarda, nerazzurri in attesa

L'attaccante del Napoli non ha ancora trovato un accordo per prolungare il suo contratto e l'Inter è alla finestra

Tra i giocatori nel mirino dell'Inter c'è sempre Lorenzo Insigne. Il rinnovo dell'attaccante col Napoli tarda ad arrivare e il club nerazzurro rimane alla finestra per la prossima stagione.

"Lorenzo ha 30 anni e vorrebbe per lo meno confermare i 4,5 milioni netti che prende a stagione. Ma De Laurentiis offre 3,5 più bonus al massimo. L’azzurro è campione d’Europa, forse sperava in un ritocco al rialzo. «Non riteniamo congrua la proposta», ha detto il suo agente Pisacane. L’Inter sta alla finestra, gli piacerebbe aggiungere un elemento così, della Nazionale poi, per rinforzare lo “zoccolo azzurro”. Se ci fosse l’opportunità… Altri interessati? Il Toronto di Mls della Maple Leaf Sports – ricca company immobiliare - si è detto pronto a un triennale da 33 milioni, ma il problema negli Usa è il salary cup, il tetto salariale. O ancora il Tottenham di Conte e di Paratici", riporta La Gazzetta dello Sport.