Inter, Corsera: “Conte, c’è già la prima richiesta: vuole uno di questi due”

Sta facendo, giustamente, il giro del mondo la notizia dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. Il tecnico tornerà dunque in pista dopo l'addio all'Inter con una nuova sfida intrigante e molto difficile. Come è ormai risaputo, Conte è molto esigente: ecco perché, secondo il Corriere della Sera, avrebbe già fatto dei nomi sul mercato alla nuova proprietà. Scrive il quotidiano: "Di certo per accettare la proposta degli inglesi Conte ha ottenuto la rassicurazione di poter contare su un mercato di livello già a gennaio. La prima richiesta è un difensore centrale, con le vecchie conoscenze Skriniar e De Vrij in cima alla lista. Kessie è un obiettivo per la mediana mentre Vlahovic il sogno per l'attacco".