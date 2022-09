Inter, i numeri di un attacco ancora non al top: si è rivisto un vecchio problema

L'assenza di Romelu Lukaku ha sicuramente un peso non trascurabile, ma c'è dell'altro. L'attacco dell'Inter non gira ancora come dovrebbe e i numeri lo dicono chiaramente. Si legge infatti nel focus della Gazzetta dello Sport: "Le statistiche dicono che, rispetto all’avversario, l’Inter continua generalmente a prevalere (seppur in misura minore) in determinati fondamentali come il possesso palla, i passaggi, le azioni create e il numero di conclusioni in porta, tuttavia la squadra non gira. Il confronto con le prime sei giornate dello scorso campionato dice soprattutto che è crollata la percentuale realizzativa (scesa dal 21% all’11%), che è scesa la media gol a partita (da 3,3 a 2) e che, più in generale, sono diminuiti anche gli Expected Goals (da 14,67 a 11,31) e la media xG (da 2,4 a 1,9)".