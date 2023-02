Inter, stop ai cali di tensione. Inzaghi prova nuove soluzioni: “Vuole sorprendere Pioli”

Il tecnico dell'Inter studia il Milan per la partita di domani e vuole portare imprevedibilità nella sua Inter

Dopo la vittoria in Supercoppa, l'Inter non deve commettere l'errore di sentirsi favorita. Inzaghi vuole la stessa concentrazione, ma sa che sarà una partita differente.

"Parola d’ordine: dimenticare. Il derby di Supercoppa è ancora vivo negli occhi dei tifosi nerazzurri, con un’Inter dominante e un Milan in balia della furia di Lautaro e compagni. Ma domani sarà diverso, domani sarà tutta un’altra storia. Simone Inzaghi lo sa bene e non vuole cali di tensione. Anzi, negli ultimi giorni ha continuato a provare riprovare nuove soluzioni, nella speranza di sorprendere nuovamente Pioli. Sarà una partita a scacchi tra i due tecnici, dove ogni mossa può essere decisiva. Inzaghi resta ancorato al suo credo tattico (3-5-2) ma pensa a come portare imprevedibilità", riporta La Gazzetta dello Sport.