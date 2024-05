Difesa nerazzurra L’Inter ha la miglior difesa dei campionati top. Appena 22 resti subite, soltanto il Leverkusen s’è avvicinato in Germania (24) ma con 4 partite in meno. Difesa a tre, con Acerbi e Bastoni titolarissimi, e Darmian a giocarsi il posto con Pavard oppure in fascia destra al posto di Dumfries. A sinistra, esterno-ala, Dimarco, punta supplementare. Nei piani di Spalletti, Darmian potrebbe anche spostarsi più avanti al posto di Di Lorenzo, in caso, per inserire un marcatore puro (Mancini, Scalvini). Non c’è Sommer, ma all’ultimo Europeo Donnarumma è stato il miglior giocatore del torneo...