Mkhitaryan: “Voglio trofei con l’Inter. Lukaku fortissimo, Dzeko maestro: resti qui”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato così in vista della ripresa il prossimo 4 gennaio: "Dobbiamo prepararci bene e iniziare fortissimo alla ripresa: è molto importante la partita col Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincerla. Vogliamo essere ancora in gara e lottare per i primi posti. Per me è importante giocare, non mi importa dove: voglio giocare e contribuire. Spero di giocare ancora di più e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.