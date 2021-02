PODCAST – The Day After: Daniele Mari e Giovanni Montopoli commentano il derby e le parole di Conte

"The Day After". Il nuovo Podcast di Fcinter1908 per commentare le partite dell'Inter il giorno dopo. E si parte con il derby

Redazione1908

"The Day After". Il nuovo Podcast di Fcinter1908 per commentare le partite dell'Inter il giorno dopo. E si parte con il botto: un derby vinto e stravinto dai nerazzurri, che si sono imposti per 3-0 nello scontro al vertice con il Milan. Protagonista del podcast il direttore Daniele Mari, che in compagnia di Giovanni Montopoli ha commentato le dichiarazioni di alcuni protagonisti e si è proiettato sui prossimi impegni della Beneamata. La capolista può spiccare il volo?

Tanti gli argomenti affrontati: in primis il riscatto di Samir Handanovic. Può il portiere nerazzurro garantirsi un'altra stagione da titolare dell'Inter?

Ma non solo: Lukaku ha stravinto il duello con Ibrahimovic ma il vero protagonista è stato Lautaro Martinez. Prova di maturità per il Toro?

E poi Perisic: completamente trasformato dalla cura Conte. Cosa era successo lo scorso anno in ritiro?

Tutti argomenti caldi, trattati in trasmissione con Fcinter1908.