Ma a lei basta vincere lo scudetto o le farebbe particolarmente piacere se succedesse proprio in casa loro?

«Vogliamo lo scudetto per festeggiarlo come non abbiamo potuto fare fino in fondo nel 2020, causa Covid. Una sorta di coitus interruptus. E non mi si venga a dire che un eventuale successo rossonero in Europa League ci rovinerebbe in parte la gioia. Vincere la seconda stella al termine di un campionato dominato dall’inizio non ha prezzo. Farlo a casa loro sarebbe un po’ uno “strano ma vero” per gli almanacchi, ma a me interessa meno. Anche perché, senza fare lo scaramantico..., nelle ultime 5 gare ho visto un ottimo Milan. Stavolta i favoriti sono loro. Quando hanno voglia, Theo e Leao sono formidabili».