Riunione Lega terminata. Inter, Milan e Juve: “Superlega non esclude partecipazione a Serie A”

Si è conclusa la riunione di Lega con i 20 club di A, le tre società che parteciperanno alla Superlega giocheranno anche in campionato

I club di Serie A si sono riuniti oggi con la Lega per parlare della creazione della nuova Superlega. Presenti anche Inter, Milan e Juve, club tra i fondatori della nuova competizione. Al termine della riunione di Lega Inter, Milan e Juve hanno ribadito di voler continuare a giocare in Serie A. La loro partecipazione alla Superlega non deve escludere la presenza nel campionato italiano.