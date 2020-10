Serie A Femminile, Inter-Roma termina 1-1: Marinelli risponde a Seturnini

L’Inter pareggia in rimonta contro la Roma. Per le nerazzurre, gol di Gloria Marinelli al 70′.

I primi minuti di gioco sono molto combattuti a centrocampo e le due squadre cercano di non sbilanciarsi. Al 18′ Hegerberg ci prova dalla distanza, ma Roberta Aprile respinge in due tempi. Si porta in avanti l’Inter con Ilaria Mauro, che prova a sfruttare gli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non centra lo specchio della porta. Allo scadere, Serturini appoggia in rete e porta in vantaggio le giallorosse.

Al rientro dagli spogliatoi, è la Roma a farsi trovare subito pericolosa, ma Aprile risponde. Le nerazzurre cercano il gol con la neoentrata Marinelli ma Baldi non si fa trovare impreparata. Il pareggio delle nerazzurre arriva però al 70′ con un gran colpo di Marinelli dalla destra. L’Inter prova con una punizione dalla distanza di Lisa Alborghetti, ma Mauro di testa non trova la porta. Il match termina 1-1.

(Inter.it)