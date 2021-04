Inter femminile, Marinelli: “Milano ora un derby? Tutti sentiti fin qua. L’anno prossimo…”

L'attaccante nerazzurra ha segnato contro le rivali rossonere ma non è bastato e lei e le sue compagne sono state eliminate in semifinale di Coppa Italia

La sconfitta per 4 a 2 nel derby contro il Milan ha eliminato dalla Coppa Italia l'Inter femminile di Sorbi. Alla fine della gara ha parlato anche l'attaccante dell'Inter Gloria Marinelli, autrice di uno dei due gol: «Sono provata per la sconfitta, mi dispiace.Quando sei sotto due a zero diventa difficile recuperare soprattutto contro una squadra come il Milan. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo tirato fuori tanto carattere e potevamo benissimo portarla a casa. Hanno avuto un pizzico di fortuna di più, questo è il calcio ci proveremo la prossima volta».