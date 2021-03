Inter, Møller: “Spero di conoscere Eriksen. In autunno non erano soddisfatti…”

Non solo Christian Eriksen, c'è un altro pezzo di Danimarca nell'Inter e il suo nome è Caroline Møller Hansen

"È stata una grande battaglia per noi. Lo si sentiva nell'atmosfera che si respirava, e soprattutto nelle ragazze di Milano". La Møller spera poi di incontrare Eriksen: "Spero di conoscerlo. Penso che sappia che c'è una danese nel club, o spero che lo sappia. In autunno non erano completamente soddisfatti di lui, ma dopo il suo gol nel derby, la gente è letteralmente impazzita per lui".