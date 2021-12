Pandini: “Derby vinto una rivincita. Sassuolo avanti, stimolo per fare ancora meglio”

Dopo l'importante vittoria nel derby contro il Milan, alla vigilia della gara contro le neroverdi, Marta Pandini ha parlato ai microfoni di Inter Tv

Dopo l'importante vittoria nel derby contro il Milan, le nerazzurre di coach Guarino sono pronte per affrontare l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A Tim Vision contro il Sassuolo. Alla vigilia della gara contro le neroverdi, Marta Pandini ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "La vittoria nel derby è stata un po' una rivincita: vincere 3-0 in casa loro dopo mezz'ora ci ha dato molta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Questo ci ha permesso di affrontare la gara in modo tranquillo e sereno. La vittoria porta uno stato emotivo positivo e questo ci permette poi di prendere fiducia, partita dopo partita, e crescere sempre di più. Le quattro vittorie consecutive vengono da un percorso di crescita iniziato in luglio e per questo speriamo di continuare sempre in positivo."