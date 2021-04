Inter, i tifosi a Conte: “Siamo una famiglia”. Antonio risponde. E spunta anche un cuore

Antonio Conte sempre più interista, sempre più dentro l'Inter. L'allenatore nerazzurro ha risposto ai tifosi sui social

Antonio Conte sempre più interista, sempre più dentro l'Inter. Lo abbiamo sentito dire tante volte in questi giorni, lo hanno raccontato in tanti a stretto contatto con l'allenatore, vero artefice della cavalcata interista verso il 19° scudetto della storia nerazzurra. E anche i tifosi avvertono quanto Conte tenga a questo progetto. E non smettono mai di riconoscergli il lavoro a Milano e l'attaccamento dimostrato verso la società. Sotto l'ultimo post pubblicato dallo stesso Conte su Instagram, infatti, sono spuntati tanti commenti di tifosi nerazzurri, che hanno invocato il mister con messaggi d'affetto.