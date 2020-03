Ha giocato nel campionato italiano per due stagioni vestendo la maglia dell’Inter. Tante sono bastate a Andy van der Meyde per farlo innamorare dell’Italia. Il Bel paese sta attraversando giorni difficili a causa dell’emergenza coronavirus e l’ex giocatore ha voluto mandare un messaggio con un post su Instagram. “Italia ti voglio bene, sei un Paese fortissimo. Prego per te!!“, ha scritto l’olandese.