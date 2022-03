Darmian di nuovo papà, l’annuncio della compagna sui social: “Benvenuto Gregorio!”

Il giocatore nerazzurro è diventato papà di un altro maschietto, Gregorio

Matteo Darmian è diventato papà per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la compagna Francesca, che sui social ha condiviso la foto del bimbo appena nato in ospedale: "Non vedevamo l'ora di averti qui con noi... Benvenuto Gregorio!". Tantissimi i messaggi di gioia e di auguri che stanno arrivando al giocatore nerazzurro e alla sua famiglia per il bellissimo evento.