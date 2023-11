I tifosi stuzzicano, Elodie scherza sulla somiglianza con Joao Mario: “Comunque ieri tripletta”

Elodie, campionessa nel mondo musicale, campionessa di bellezza ma anche di autoironia. Nelle scorse ore, tanti tifosi l'avevano stuzzicata in maniera divertente per una presunta somiglianza con Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter e oggi al Benfica, autore ieri di tre gol contro i nerazzurri nella partita giocata al Da Luz in Champions League.

Ebbene, su Twitter, la cantante non è rimasta in silenzio e, rispondendo alle prese in giro, ha scritto simpaticamente: "E comunque ieri tripletta", alludendo proprio alle reti del portoghese con la squadra di Inzaghi. Un modo per scherzare sui social e per non prendersi troppo sul serio. Ecco il tweet di Elodie: