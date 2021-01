Erano quasi tre anni che l’Inter non segnava su punizione diretta, ieri è stato Christian Eriksen a sfatare quello che era diventato un tabù. La punizione del danese è stata perfetta e non ha lasciato scampo a Tatarusanu. Una punizione che ha fatto saltare di gioia Sebastiano Esposito che ha seguito la gara da casa. “Che giocatore“, ha scritto l’attaccante in prestito al Venezia a proposito di Eriksen.