Esposito sigla una rete bellissima con l’Anderlecht, un ex bomber nerazzurro si esalta 

Sebastiano Esposito (sulla sua nuova maglia dell'Anderlecht, solo Sebastiano) sta già prendendo le misure e si mette in mostra nella sua nuova avventura calcistica. Il giovane cresciuto nell'Inter ha messo a segno la sua prima rete nell'amichevole contro il Lione. Un gol molto bello che ha esaltato i suoi nuovi tifosi dell'Anderlecht, ma non solo. Tanti complimenti anche dai tifosi nerazzurri (Pucci, comico e tifoso, lo ha rassicurato: "Presto torni"). Anche un ex bomber dell'Inter ha commentato entusiasta la sua rete: si tratta di Nicola Ventola. Sono in tanti a fare il tifo per Seba.