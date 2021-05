Il figlio di Inzaghi: “Molte storie d’amore non finiscono come devono. Ha vinto…”

Tommaso Inzaghi risponde ad alcuni messaggi dei tifosi laziali delusi dall'addio del tecnico

Qualche tifoso laziale non ha preso bene la decisione di Inzaghi e il figlio del tecnico, Tommaso, con una Instagram Stories ha risposto così: "Mio padre ama la Lazio e la amerà sempre (scrivo questo per le persone che mi stanno scrivendo che si permettono di dire determinate cose, di solito sorvolo). È stato con voi anche quando nessuno sarebbe rimasto. Ha vinto per voi quando nessuno avrebbe potuto vincere. Molte storie d'amore non finiscono come devono. Ma il sentimento che c'è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre".