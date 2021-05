Inter, Cambiasso ricorda il Triplete: “Il 22 maggio non sarà mai un giorno come gli altri”

L'argentino ed ex centrocampista dell'Inter ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae nel giorno del Triplete

"Il 22 maggio non sarà mai un giorno come gli altri". Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha celebrato l'anniversario del Triplete a undici anni di distanza dalla vittoria della Champions League contro il Bayern Monaco al 'Santiago Bernabeu'.