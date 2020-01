E’ tutto pronto a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. La curiosità dei tifosi nerazzurri è ovviamente tutta per Christian Eriksen, il nuovo grande acquisto del club. C’è un dubbio sulla possibile convocazione del danese. Ebbene, come riportato dal profilo Instagram ufficiale della società, il giocatore è convocato. Compare infatti anche la sua maglia numero 24 nello spogliatoio nerazzurro di San Siro:

(Fonte: Profilo Instagram Inter)