Inter, la ‘gang’ Lautaro-Lukaku esulta sui social: “10+90=100”

Insieme s'intendono a meraviglia e anche stasera ne hanno dato dimostrazione. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno confezionato il gol che ha sbloccato Inter-Spezia, ma non solo. Si sacrificano l'uno per l'altro, uniti nel comune obiettivo di fare il bene del club nerazzurro. Il loro rapporto però è speciale anche fuori dal campo, come dimostra la foto postata sui social dal belga al triplice fischio della gara del Meazza.