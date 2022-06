Inter, Valenti: “Quei libri in tribunale, devono essere molto pesanti. Avete visto…”

Il conduttore radiofonico grande tifoso dell'Inter risponde con l'ironia a chi ipotizzava che l'Inter avrebbe dovuto portare i libri in tribunale

Su Twitter Ciccio Valenti risponde con ironia a chi qualche tempo fa ipotizzava che l'Inter avrebbe dovuto portare i libri in tribunale per la situazione finanziaria del club nerazzurro. "Comunque quei libri in tribunale, raccontati da prestigiose firme del giornalismo italiano, devono essere molto pesanti… avete visto quanti fattorini stiamo assumendo, di tutte le nazionalità…".