L’Inter e Vidal nel nuovo video dei Black Eyed Peas, loro ringraziano: “Ci vediamo a Milano!”

Il nuovo album dei Black Eyed Peas, Translation, si colora di nerazzurro. E sì, perché nel nuovo video del noto gruppo hip hop, compaiono anche le magliette dell’Inter e nientemeno che Arturo Vidal. Già, avete capito bene. Sono stati gli stessi BEP ad annunciarlo tramite un video postato su Twitter, in cui hanno ringraziato il club e il centrocampista nerazzurri:

“Ciao! Siamo i Black Eyed Peas, e vorremmo ringraziare l’Inter per le magliette e Vidal per aver collaborato al nostro nuovo video. Speriamo di poter venire presto a Milano per suonarlo“.