VIDEO / Juve-Inter, acceso battibecco tra Dzeko e un tifoso: “Se hai i co****ni…”

Dopo aver lasciato il campo, Edin Dzeko ha avuto un acceso scontro verbale con un tifoso

La coda polemica non smette mai di accompagnare ogni Juventus-Inter. Anche la gara vinta ieri dai nerazzurri allo Stadium, ha vissuto momenti di grande tensione, anche in panchina. Dopo aver lasciato il campo, Edin Dzeko ha avuto un acceso scontro verbale con un tifoso. "Se hai i co****ni alzati", le parole dell'attaccante all'indirizzo del tifoso in tribuna.