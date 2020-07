In pochi minuti ha fatto il pieno di like. A Lautaro Martinez è bastato scrivere “Forza Inter” per entusiasmare i tifosi nerazzurri. Il giocatore nerazzurro tiene in apprensione i suoi sostenitori. Perché le voci sul suo approdo al Barcellona sono incessanti. Ma con il suo post il giocatore sottolinea che è concentrato sulla causa nerazzurra. Tanti i commenti dei tifosi interisti che gli chiedono di restare a Milano.