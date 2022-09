Pistocchi: “Facchetti campione di sportività. Esempio per i giovani e per chi ama il calcio”

Il 4 settembre del 2006 si spegneva dopo una lunga malattia Giacinto Facchetti. Simbolo dell'interismo, Facchetti fu un campione in campo e soprattutto fuori, esempio di sportività e lealtà. Su Twitter Maurizio Pistocchi ha voluto ricordare così l'indimenticato capitano nerazzurro: "Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Giacinto Facchetti. È stato un Campione di sportività e correttezza, dentro e fuori dal campo, esempio per i giovani e per chi ama il Calcio. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo sa".