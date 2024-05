Thuram fa l’esperto di look e prende in giro Buchanan e Klaassen

L'Inter è tornata ad allenarsi, e ha trovato una pioggia fitta ad accoglierla alla Pinetina, per preparare la prossima partita, quella contro la Lazio. Soprattutto si tratta della gara in cui Lautaro e compagni ritireranno la Coppa Scudetto già vinta nel derby e festeggiata alla grandissima, per le strade del Milano, dopo la gara col Torino. In attesa della festa a San Siro il buon umore regna sovrano negli spogliatoi e quel mattacchione di Thuram, che di solito prende in giro il capitano per come veste, questa volta ha preso di mira altri due compagni, Buchanan e Klaassen.