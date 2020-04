Indizi di mercato sui social? Wanda chiarisce una volta per tutte come stanno le cose

Quante volte una foto postata sui social da compagne e figli dei calciatori è stata interpretata in chiave calciomercato? Un’infinità. Perché sui social tutto ha un peso: dal colore di una maglietta di calcio al momento storico in cui la si decide di postare. Wanda Nara ha spiegato una volta per tutte come stanno le cose in casa sua, nello specifico per quanto riguarda il figlio Valentino. “Il ragazzo dalle mille magliette… Non tirate conclusioni perché se parliamo di magliette, le ha tutte. Le ama e le colleziona fin da bambino, per questo lo lascio sempre libero di usarle e cambiarle. Gioca ogni giorno con una maglietta diversa, la cosa più bella di essere un bambino è quella: l’immaginazione, la creatività e la libertà. Ha anche magliette delle squadre rivali rispetto alle sue squadre del cuore, insomma tutte”.