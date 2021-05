Ex Inter, Zaniolo dopo la visita in Austria: “Si riparte! La vita dà sempre l’opportunità…”

L'ex calciatore dell'Inter, Nicolò Zaniolo può sorridere: arrivato oggi il via libera del professor Fink per il ritorno in campo

Alessandro De Felice

Buone notizie per Nicolò Zaniolo. L'ex centrocampista dell'Inter, ora alla Roma, ha ricevuto nella giornata di oggi il via libera del prof. Fink per il ritorno in campo dopo la visita in Austria.

"Si riparte! Felicissimo e grazie mille veramente a tutti" ha scritto Zaniolo in una foto pubblicata nelle stories sul suo profilo Instagram. Nel post ha poi aggiunto: "E se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l’opportunità di ricominciare a tornare a ridere. SEMPRE. Ricominciamo".