Il futuro di Sanchez e Moses non è stato ancora definito. I due giocatori sono in prestito all’Inter fino al 30 giugno, ma la società nerazzurra sta lavorando per cercare di trattenerli fino al termine della stagione.

Secondo Tuttosport “Marotta non ha ancora invece trovato l’accordo finale con Manchester United e Chelsea per il prolungamento dei prestiti di Sanchez e Moses fino al 31 agosto. C’è ottimismo, l’Inter confida di chiudere entro lunedì”.