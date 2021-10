Adani: “Complimenti sinceri ad Allegri: questa cosa che ha fatto ieri mi è piaciuta”

In diretta su Twitch alla Bobo TV, l'ex difensore ora opinionista Lele Adani ha parlato così di Max Allegri

In diretta su Twitch alla Bobo TV, l'ex difensore ora opinionista Lele Adani ha parlato così di Max Allegri: "Faccio i complimenti ad Allegri questa volta, sinceramente. La sincerità deve esserci sempre, per tutti. Quando parla bene, gli si fanno i complimenti e ieri è stato lucido. Ha tirato su la squadra e ha detto che la Roma almeno meritava il pareggio. Questa è onesta e comunicazione, non toglie lo status, non toglie nulla. La gente pesa la posizione, la condizione comunicativa che gli riconosco. Ora faccio i complimenti ad Allegri, bravo”.