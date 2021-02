Adani: “Bastoni, scelta sbagliata e superficiale. Sanchez ieri uno dei migliori a…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Daniele Adani ha parlato così di Inter-Juve, partendo dall’errore difensivo che ha portato al secondo gol di Ronaldo:

“Bastoni è quello che decide, vede l’indecisione di Handanovic che lo ha mandato in confusione ma può decidere di buttarla fuori. La scelta è stata sbagliata a livello di decisione e superficiale a livello di realizzazione”.

JUVE E INTER – “La partita di ieri ci ha detto che la Juve lotterà fino alla fine per vincere lo scudetto. Non ho dubbi sulla Juve, percorso e allenatore nuovi. Ieri la Juve migliore è stata nel primo tempo, prende il colpo e si mette nella condizione di farglielo fare l’errore. Ok Lukaku e Hakimi non si sostituiscono. Sanchez? Ieri è stato uno dei migliori a livello di giocate, l’Inter ha fatto abbastanza, ci sono poi giocatori insostituibili e Hakimi e Lukaku sono due di quelli”

CRITICHE A SANCHEZ – “Si può prendere come un richiamo naturale ad un’altra punta che Conte voleva ma non ha potuto avere dal mercato. Sanchez è stato infortunato, sei andato fuori dalla Champions forse anche per quello, avevi solo due punte vere. E poi perché il giocatore che passa meglio la palla, Eriksen, ha giocato 99′ complessivi. Per forza fai più fatica”.

ROSE – “La Juve ha la rosa più completa dell’Inter, lo dico da sempre”.