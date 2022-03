Adani: “Inter, Juve e Napoli: obiettivo scudetto. Non possono dire il contrario”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Il Milan ha come obiettivo stare nelle 4. Inter e Juve non possono dire questa cosa, il loro obiettivo è lo scudetto. Loro giocano per quello, poi si può arrivare anche in un’altra posizione. Ma Inter, Juve e Napoli sono partite per arrivare prime in classifica”.