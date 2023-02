Adani: “Inter, 7 sconfitte sono troppe. Non si possono fare queste prestazioni”

Daniele Adani, dagli studi di 90' Minuto, ha analizzato la sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna: "Non ci sono tante scuse, bisogna fare il mea culpa. La squadra si è espressa su livelli troppo bassi. La Champions ha certamente pesato, ma non è una scusa. 7 partite perse su 24: sono troppe per una squadra che vuole stare in alto, e infatti è a 18 punti dal Napoli. Con le scuse non si va da nessuna parte. L'Inter ha perso con Bologna, Udinese, Empoli, ha pareggiato con Sampdoria, Monza. Non può una rosa come quella dell'Inter fare questo tipo di prestazioni. Il Bologna ha meritato: è allenato bene, è stato costruito bene, Sartori ha fatto un bel lavoro, e bravissimo Thiago Motta".