Adani: “Italia è la squadra che gioca meglio. Dumfries come Hakimi. Acerbi-Bastoni…”

Le parole dell'ex calciatore e ora opinionista sull'Italia di Mancini e la scelta del ct dopo l'infortunio di Chiellini

Intervenuto come di consueto in diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex difensore dell'Inter e ora opinionista Daniele Adani ha trattato alcuni temi caldi di Euro 2020:

"L'Italia è stata la squadra che ha giocato meglio. Per allinearsi con Belgio, Francia, Germania deve fare qualcosa di quasi impossibile, e lo sta facendo. Eriksen? Ancora presto per dire se potrà giocare. Chi tra Acerbi e Bastoni al posto di Chiellini? Giusto far entrare Acerbi per gerarchie e rendimento. Dumfries? Ha le caratteristiche di Hakimi".