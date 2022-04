Adani: “Perisic miglior quinto al mondo. Lautaro? 60′ nel derby da campione totale”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato così di Inter-Roma in programma oggi a San Siro

«Abbiamo il dovere di cercare rifugio in una cultura dello sport positiva. Capisco che chi si gioca lo scudetto o un posto in Europa o la salvezza fatichi nell’immediato ad aiutare gli arbitri o a digerire una decisione avversa e non sono d’accordo con chi poi liquida tutto con una compensazione che non esiste: gli errori non si pareggiano, ci sono sempre squadre che nel conto finale saranno più o meno penalizzate. Ma non ci si può fermare lì. Il calcio merita di più, non si esaurisce con l’episodio».