Adani: “Ronaldo era di un’altra categoria: faceva vedere cose che non c’erano”

Intervenuto ai microfoni del Porecast, podcast di Giacomo Poretti, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno: "Ronaldo era di un'altra categoria perché a suo tempo ha fatto vedere cose che non c'erano. Quello che lui ha fatto adesso lo vedi in tanti calciatori, ma allora non lo conoscevi: ha sempre fatto cose nuove, speciali. Muoveva le gambe, le caviglie, faceva doppi passi, tirava di potenza, di precisione: sceglieva di mettere la palla a due dita dal palo e andava lì. Tu non potevi indirizzarlo, se aveva spazio se lo faceva bastare: era troppo grande".