Adani: “Vlahovic, non capisco la scelta: un grande rischio. Ora serve un patto”

Le dichiarazioni del noto opinionista sull'attaccante della Fiorentina, che non rinnoverà il proprio contratto

Lele Adani, ex giocatore della Fiorentina e ora opinionista, ha parlato così della situazione attuale di Dusan Vlahovic a Radio Bruno: “Non capisco questa scelta. Se due mesi fa hai deciso con la società di iniziare un percorso non crei questo attrito. L’uscita di Commisso rischia di fare del male alla Fiorentina, io avrei tenuto più nascosta questa situazione. Bisogna far rientrare questa cosa, un patto di belligeranza", le sue parole.